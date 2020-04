’Graaiend’ GL Kamerlid met hakken over de sloot toch benoemd

Diks lag als Kamerlid onder vuur vanwege haar losse omgang met financiële compensatieregelingen zoals haar verblijfskostenvergoeding en wachtgeld.

In de Groningse gemeenteraad staat dan ook lang niet iedereen te springen om haar komst, zo bleek uit een stemming gisteravond over haar aanstelling als wethouder. Met 24 voor en 20 tegen was het kantje boord. De stemming was anoniem, maar oppositiepartij SP geeft openheid van zaken. Fractievoorzitter Jimmy van Dijk vindt dat zijn stad een wethouder verdient ’zonder twijfelachtig verleden’. Zijn fractie heeft dan ook tegen gestemd.

Over Diks ontstond in de Tweede Kamer ophef toen bekend werd dat ze een maximale verblijfskostenvergoeding opstreek van opgeteld 46.000 euro. Dat ze deze vergoeding kreeg was volgens velen onterecht omdat ze weliswaar Leeuwarden als woonadres had opgegeven, maar in werkelijkheid het leeuwendeel van de tijd in haar appartement in Den Haag verbleef. Volgens Diks verdeelde ze haar tijd tussen beide adressen. Na onderzoek door de integriteitsadviseur van de Tweede Kamer betaalde ze het bedrag alsnog terug.

Deze kwestie kwam naar buiten nadat was gebleken dat Diks haar ’schadeloosstelling’ als Kamerlid van jaarlijks 120.000 euro had laten aanvullen met 7.000 euro tot haar oude wethouderssalaris. Na ophef daarover en druk van de partijleiding besloot ze ook het wachtgeld terug te betalen.

Het is niet de eerste keer dat een in opspraak geraakt GroenLinks-Kamerlid weer elders in het land opduikt met een hoge politieke baan. Zo draait voormalig Kamerlid Rik Grashoff alweer een paar jaar mee in de baantjescarroussel van zijn partij. Hij is gedeputeerde in de provincie Noord-Brabant. Hij kreeg die job nadat hij op leugens was betrapt.

Grashoff en voormalig partijvoorzitter Marjolein Meijer logen tegen de partijtop over hun liefdesaffaire. Ze bleken de lakens al te delen toen Meijer invloed had op het samenstelling van de GroenLinks-lijst voor de Kamerverkiezingen. Er was sprake van een scheve machtsrelatie.