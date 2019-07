Ruim 100 kilo goud onderschept op Heathrow

Het goud was met een privévliegtuig van Venezuela naar de Kaaiman-eilanden gebracht en had via Londen verder vervoerd moeten worden naar Zwitserland.

Het goud maakt nu deel uit van een onderzoek van de Kaaiman-eilanden naar een witwasoperatie. De autoriteiten proberen erachter te komen waar de goudschat oorspronkelijk vandaan kwam. De lading werd vorige maand al onderschept, maar het nieuws is nu pas naar buiten gekomen.

Het goud was met een privévliegtuig van Venezuela naar de Kaaiman-eilanden gebracht. Ⓒ National Crime Agency

Hartjes

Het goud was verdeeld in verschillende klompjes, waaronder ook die in hartvorm. „Het inbeslagnemen van grote hoeveelheden geld of goud uit de macht van criminele netwerken, raakt ze waar ze het het meeste voelen: in de portemonnee”, aldus grenswachter Nick Jariwalla tegenover Sky News.