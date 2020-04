Het wordt weer drukker op de Nederlandse snelwegen

Afgelopen dinsdag was het aantal personenauto’s op de snelweg 31 procent lager dan op dinsdag 3 maart, toen het verkeer nog reed als gebruikelijk. Vorige week dinsdag was het nog 36 procent rustiger. Vooral buiten de spits rijden er weer meer auto’s op de snelweg. Die ontwikkeling was vorige week ook al aan de gang en zet dus door.

Het was bijna in het hele land te merken dat het drukker werd. In Noord-Brabant, Gelderland en Zeeland nam de drukte relatief gezien het meest toe. Ook op de belangrijkste filelocaties wordt de weg langzaamaan weer voller. Dat is bijvoorbeeld zo bij de A4 bij Zoeterwoude en de A16 bij Moerdijk. Maar ook hier is het nog veel rustiger dan gebruikelijk.

Duizenden autokentekens geschorst

Sinds de eerste coronamaatregelen in Nederland half maart van kracht werden, hebben veel mensen de kentekens van hun auto’s geschorst. Vanaf 12 maart werd Nederlanders gevraagd zoveel mogelijk thuis te blijven en sindsdien zijn de kentekens van bijna 27.000 personenauto’s die op naam van particulieren staan, geschorst. Dat blijkt uit cijfers van de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW).

De schorsing van een kenteken is een regeling die door de RDW mogelijk is gemaakt als een auto langere tijd niet in gebruik is. Voorwaarde is dan wel dat het voertuig niet op de openbare weg staat.

Minder taxi’s

Ook veel taxi’s maken gebruik van die mogelijkheid, nu vanwege het virus steeds minder mensen gebruikmaken van de taxi. Volgens de RDW zijn sinds 12 maart de kentekens van ruim 4500 taxi’s geschorst. Ook zetten veel taxiondernemingen verzekeringen stop, omdat hun auto’s minder rijden.

Woensdag nog werden in Amsterdam zeventig taxi’s door de politie in beslag genomen. De voertuigen stonden op de openbare weg, terwijl de kentekens waren geschorst. Tegen de eigenaren is proces-verbaal opgemaakt.

