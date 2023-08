Dood graatmagere influencer baart zorgen: ‘Bizarre eetadviezen worden blindelings opgevolgd’

De Russische vegan influencer Zhanna Samsonova (39) is overleden. Hoewel er nog geen officiële doodsoorzaak is vastgesteld, wijten vrienden en familieleden haar overlijden aan een extreem eetpatroon. Samsonova consumeerde namelijk al jarenlang enkel rauwe groenten, fruit, zonnebloempitten, smoothies en sappen. Ze is niet de enige die op sociale media een extreem eetpatroon propageert. Hoe gevaarlijk zijn dit soort ’dunfluencers’?

