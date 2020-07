Zes verdachten opgepakt na mogelijke schietpartij Groningen

De politie rukte uit voor een mogelijke schietpartij. „Het is onduidelijk of er daadwerkelijk geschoten is en wat er zich precies heeft afgespeeld”, zegt een woordvoerster. De politie, in kogelwerende vesten, heeft de straat afgezet en doet onderzoek.

Eerst werden drie verdachten aangehouden. Later in de middag maakte de politie nog eens drie anderen te hebben opgepakt. „Onderzoek zal moeten uitwijzen wat de rol van deze verdachten is geweest.”

Weet u meer? App naar onze whatsapp tiplijn. Zet het nummer in je telefoon: +31613650952