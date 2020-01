Treinreizigers weer positiever over NS

Ⓒ ANP

UTRECHT - Treinreizigers waren in 2019 tevredener over de Nederlandse Spoorwegen dan in het jaar ervoor. 89 procent van de treinreizigers waardeerde de dienstverlening van de NS met een 7 of meer, tegen 86 procent in 2018. Het is de hoogste waardering sinds de start van de metingen, aldus de NS maandag.