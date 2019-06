IJmuidenaren worden niet warm van sekskunstwerk ’Domestikator’

Dat blijkt uit een rondvraag van NH Nieuws. Het kunstwerk van Van Lieshout zijn onderdeel van FabCityNature, die door middel van pop-upinitiatieven de potentie van het gebied rondom de jachthaven van IJmuiden aan Zee moet bewijzen.

De lokale partij Forza IJmond is een poll gestart op zijn eigen website. De negatieve reacties sterken de partij in zijn overtuiging dat het kunstwerk moet verdwijnen.

„Ik denk als je het ook ziet dat je weinig anders kunt concluderen dat dit zeker niet op het strand hoort en zo snel mogelijk moet oprotten”, aldus Sander Scholts van Forza IJmuiden. „Je krijgt straks de toeristen die hier langskomen, de cruiseschepen die hier aankomen en is dit dan het visitekaartje dat je wilt afgeven?”.

Nog in ieder geval één prikkelend kunstwerk van Van Lieshout staan op de planning om geplaatst te worden bij het Binnenmeer, waaronder een vrouw in een bikini zonder armen en benen. Of dit nog gaat gebeuren is nog onduidelijk.

FabCityNature laat in een reactie aan NH Nieuws weten. „We begrijpen dat deze kunstwerken discussie oproepen. Zij symboliseren namelijk het spanningsveld tussen mens en natuur. Hierdoor dragen zij bij aan het debat over de toekomst van dit gebied waarin ook tegenstellingen, bijvoorbeeld tussen industrie en natuur, en haven en duinen bestaan.”

