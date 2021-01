Aantal nieuwe coronapatiënten in ziekenhuizen gedaald, ook minder besmettingen

Ziekenhuizen behandelen momenteel 2636 mensen vanwege Covid-19, de ziekte die door het virus wordt veroorzaakt. Dat zijn er 120 minder dan op donderdag, meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS).

Sinds dinsdag is het aantal coronapatiënten in de Nederlandse ziekenhuizen met 246 gedaald. Het aantal lijkt licht over de top te zijn, zei Ernst Kuipers van het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ) eerder al.

Vooral op de verpleegafdelingen daalt het aantal opgenomen patiënten. Daar liggen momenteel 1936 coronapatiënten, een afname van 116 ten opzichte van donderdag. Het aantal coronapatiënten op de intensive cares daalde van 704 naar 700.

Nieuwe besmettingen

Tussen donderdagochtend en vrijdagochtend zijn 8169 nieuwe coronagevallen geregistreerd. Dat is minder dan de ruim 9700 positieve tests die het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) donderdag had gemeld, maar ligt wel boven het gemiddelde van de afgelopen week, toen er per dag ongeveer 7700 bevestigde besmettingen bijkwamen.

In de afgelopen zeven dagen zijn iets meer dan 54.000 mensen positief getest, tegenover ruim 61.000 in de week ervoor en bijna 80.000 nog een week eerder.