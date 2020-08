Rutte haalt tante Sjaan aan, Twitter gaat los

Voortaan wordt men dringend geadviseerd binnenshuis of in de tuin met maximaal zes personen samen te komen. Volgens de premier zijn de coronauitbraken vooral lokaal en in omgevingen waar mensen elkaar goed kennen: op buurtborrels, barbecues, bruiloften. Dé plek waar ome Han en tante Sjaan samenkomen. Die referentie maakt de tongen los. „Er reden net arrestatieteams met loeiende sirenes voorbij, blijkt tante Sjaan verderop een polonaise te houden”, grapt Paul. „Nu was die tante Sjaan natuurlijk altijd al een geile donder. Ook zonder slokje op”, voegt Ollie toe.

Maar niet iedereen blijkt de persconferentie op het puntje van zijn of haar stoel te hebben gevolgd. „Waarom heeft iedereen het ineens over mijn tante Sjaan?”, vraagt Eline zich af. Een andere gebruiker schept licht in de duisternis. „Omdat tante Sjaan met ome Han knuffelt op kringverjaardagen met meer dan zes personen. En omdat zij dat deden mogen wij niet meer”, aldus Lia.

Ook Klaas Dijkhoff laat Sjaan niet onopgemerkt aan zich voorbij gaan. „Wees geen tante Sjaan”, schrijft de politicus op Twitter.