Nederlanders op Westerdam getest op coronavirus

De Westerdam ligt op dit moment aangemeerd in de Cambodjaanse havenplaats Sihanoukville. Ⓒ Reuters

Sihanoukville - De 233 overgebleven passagiers op het Nederlandse cruiseschip Westerdam, onder wie 31 Nederlanders, worden nu getest op het coronavirus door een medisch team uit de Cambodjaanse hoofdstad Phnom Penh. Het schip ligt al dagen in de havenplaats Sihanoukville, nadat het in andere landen was geweigerd.