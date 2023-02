’Sywert van Lienden probeerde net voor arrestatie gevoelig materiaal te laten verdwijnen’

Uit het vonnis van de rechtbank blijkt dat Van Lienden zijn ondernemerspartner, verdachte Camille van Gestel, inlichtte dat Justitie mogelijk een onderzoek naar hen zou openen. Hij zou zijn zakenpartners hebben gebeld voor „een heads-up”, zo schrijft NRC. De 32-jarige Van Lienden stuurde onder meer naar Van Gestel: „Dus als je het hebt over computers, mobieltjes, schijven, get your shit in order. Wij gaan zelf laptops, telefoons, schijven even wegbrengen bij [hun advocaat]. Heel even kijken wat er nou gebeurt, misschien gebeurt er wel helemaal niks, maar in ieder geval preventief zorgen dat we niet in de eerste twee dagen een knock-out hebben.”

Bekijk ook: Sluwe Hugo en Sullige Sywert

Op de dag van de arrestatie werden in de ochtend enkele harde schijven en telefoons afgeleverd bij de advocaat van Van Lienden, aldus de krant. In mei vorig jaar werd er beslag gelegd, sindsdien lopen er procedures over de vraag of het Openbaar Ministerie deze in mag zien. De gegevensdragers liggen inmiddels in een kluis bij de rechter-commissaris in Rotterdam. Van Lienden beroept zich op het verschoningsrecht vanwege de vertrouwelijkheid tussen cliënt en advocaat, maar de rechter ging daar eerder niet in mee.

Van Lienden wilde tegenover NRC nog niet verder op de zaak ingaan.