Amerikaan 18 jaar onterecht in de cel door verkeerde foto

Beeld ter illustratie Ⓒ 123RF

NEW YORK - Een man uit New York die meer dan 18 jaar in de gevangenis zat voor een moord die hij niet heeft gepleegd, is donderdag vrijgelaten. Aanklagers zeiden dat een foto van een andere persoon met dezelfde naam tot zijn onrechtmatige arrestatie had geleid.