Dierenambulance redt wasbeer Vught voor loop jager

Binnenland

Wasbeer trekt veel bekijks vanuit hoge boom

Een wasbeertje in een boom zorgt zaterdag voor veel bekijks in Vught. „Het beertje slaapt als een roos”, meldt een fotograaf ter plaatse. Het is niet duidelijk hoe het beestje in de boom aan de Hoevensestraat terecht is gekomen, aan de rand van het Brabantse plaatsje.