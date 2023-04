Berichten gelekt van radicale taal personeel Tata Steel richting milieuactivisten: ’Gelijk de oven in’

Tientallen leden van Kappen met Kolen willen maandag een ’die-in’ houden bij de toegangspoort van Tata door als ’lijken’ op de grond te gaan liggen. Dit tot ergernis van werknemers van het bedrijf, onder wie vice-voorzitter Gerrit Idema van de centrale ondernemingsraad.

In een Whatsappgroep waarin de leden van de deel-ondernemingsraad Operations van Tata Steel berichten met elkaar delen, wordt laatdunkend op de voorgenomen actie gereageerd. Screenshots van de onderlinge communicatie zijn in bezit van Noordhollands Dagblad.

’Gelijk de oven in’

Als een werknemer in de appgroep het nieuwsbericht van NH Nieuws deelt met de kop ’Tientallen ’dode’ mensen liggen maandag voor de deur van Tata Steel’, reageert Idema: ’Gelijk de oven in dan gaat het niet stinken.’ Een ander lid van de ondernemingsraad typt: ’Arbeit macht Frei wou ik erbij zetten als hint.’ Terwijl weer een ander OR-lid zich afvraagt: ’Hebben wij die kist nog ergens liggen die we hebben gebruikt met de stakingen? Kunnen we ze gelijk wegdragen’, met toevoeging van smileys en een plaatje van een lijkkist.

Voor een van de OR-leden is het reden om direct uit de appgroep te stappen: „Ik wil niet verbonden zijn aan een groep waarin dit soort foute opmerkingen worden gemaakt en verlaat deze groep dan ook per direct.”

Vervolgens biedt het OR-lid dat de nazi-kreet heeft gebruikt, zijn excuses aan.

Facebookgroep

Woede over de protestactie is er ook in een Facebookgroep waar alleen Tata-personeel toegang toe heeft, en waar Noordhollands Dagblad inzage in heeft gehad.

Een van de Tata-werknemers stelt voor: „Kunnen we niet even bellen met een waterwagen? Die gasten houden wel van een nat pak geloof ik.” „Waterkanon erop bij die groene terroristen”, steunt een ander dit idee. De term ’die-in’ (waarbij de activisten een tijdje voor dood op de grond gaan liggen) wordt door iemand gepersifleerd: „Dan gaan wij een ’live-on’ doen, dat wil zeggen we gaan er bovenop staan.”

Een ander stelt voor om het spoor, waar de activisten op willen gaan zitten, onder stroom te zetten. „Gewoon overheen rijden. Ze zijn toch al dood”, meent een collega. Een andere Tata-collega stelt voor de Kappen met Kolen-activisten een ’rondrit over het terrein’ aan te bieden in een wagon waarin gloeiendhete vloeibaar ruwijzer wordt vervoerd. En weer een ander wil de activisten een enkele reis geven naar een van de drie converters (vloeibaarstaalpannen) in de Oxystaalfabriek.

Tekst gaat verder onder de tweet

Er komen nog veel meer gewelddadige suggesties voorbij. Activisten platwalsen, in een schrootbak gooien met een bulldozer, stront er overheen (’er ligt genoeg op straat’), brandslang erop, ’gratis crematie’ in Hoogoven 7, er overheen rijden met shovel of een andere grote auto, wegboksen en zo gaat het nog een tijdje verder.

Tata keurt uitlatingen af

Woordvoerder Andre Manning van Tata Steel keurt de uitlatingen van de ondernemingsraadsleden en de Tata-werknemers op Facebook af. „Dit is niet de taal die wij verwachten van onze Medewerkers en niet de manier om met deze zaken om te gaan. Ik snap dat mensen emoties hebben, maar dit is niet de manier waarop zij moeten reageren. Ik ben hier enorm van geschrokken.”

Over de actie van Kappen met Kolen wil Manning nog wel wat kwijt: „Eigenlijk hebben wij hetzelfde doel als de actiegroep. Want ook wij willen kappen met kolen. Alleen wil de actiegroep waarschijnlijk dat wij dat sneller doen.” Tata Steel heeft plannen ontvouwd om na 2030 over te schakelen van steenkool op groen waterstof voor de staalproductie.

’Afschuw’

Burgemeester Frank Dales van de gemeente Velsen, waar Tata Steel in ligt, reageert met afschuw op de opmerkingen van Tata-werknemers die hij telefonisch verneemt van deze krant. Vooral de nazi-kreet ’Arbeit macht Frei’ stoort hem. „Ik keur dat nadrukkelijk af.”

Hij hoopt dat de actie maandag ’van alle kanten vreedzaam verloopt’. Daartoe heeft hij contact met de actieleiders van Kappen met Kolen, met Tata Steel en de politie.

„Niemand zal bij deze actie 100 procent zijn zin krijgen. Als burgemeester probeer ik ervoor te zorgen dat iedereen voldoende aan zijn trekken komt, en dat aan het einde van de actie allen kunnen zeggen: dit is allemaal vreedzaam verlopen en we hebben allemaal onze doelen voor zover mogelijk kunnen bereiken. Als we allemaal een beetje rekening houden met elkaar, komen we een heel eind.”