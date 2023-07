Man (24) rijdt over afgezette weg en wordt opgepakt, knijpt keel van agent dicht

EINDHOVEN - Een 24-jarige man heeft vrijdagavond bij zijn arrestatie in Eindhoven de keel van een politieagent dichtgeknepen, meldt de politie zaterdag. Hij werd opgepakt nadat hij met een bestelbus over een weg reed die door de politie was afgezet vanwege een ongeluk op de Hastelweg eerder die avond.

De afgezette weg na het ongeluk Ⓒ AS Media