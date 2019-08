‘Songfestivalwinst was mooiste moment uit mijn leven’

Amsterdam - Richard van de Crommert is al jaren dé Songfestival-kenner van Nederland. Hij volgt het Songfestival al zo lang, dat hij niet meer had verwacht te mogen meemaken dat Nederland ooit een keer zou winnen. Toch gebeurde het. In de podcast ‘Achter ons nieuws’ blikt hij samen met Kamran Ullah terug op het Eurovisie Songfestival 2019 en vooruit op wat Nederland komend jaar te wachten staat. Beluister de podcast hieronder. Werkt de player niet, luister hem dan hier.