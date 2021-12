VS trekt visa in van ’narcogeneraals’ Ecuador

Dit zei de Amerikaanse ambassadeur in Quito, Michael J. Fitzpatrick, tegen de onafhankelijke nieuwssite Primicias. „Wij maken ons grote zorgen dat de drugshandel Ecuador en zijn politie- en veiligheidsdiensten binnendringt”, aldus Fitzpatrick. Hij wilde niet bevestigen of het gaat om politiecommandanten, en of het leidinggevenden in actieve dienst betreft.

Volgens Primicias gaat het onder meer om een hoge politiecommandant die zich bezighoudt met de bestrijding van drugshandel. Die ontving eind vorige week een telefoontje van het Amerikaanse consulaat dat zijn visum was ingetrokken. De politiefunctionaris zelf ontkent, hoewel meerdere bronnen dit verhaal hebben bevestigd.

Corruptie

Ook van tenminste twee oud-commandanten zou het visum zijn ingetrokken. De drie staan op een Amerikaanse lijst met nog tientallen andere namen. Ecuador beweert dat „van geen enkele leidinggevende in actieve dienst zijn visum is ingetrokken.” Het heeft de VS om meer informatie gevraagd, zodat het een onderzoek kan instellen.

In juli 2020 trok de VS wegens corruptie visums in van 300 Ecuadoranen. „Iedereen is geschokt dat deze profiteurs het geld dat ze hebben gestolen van het Ecuadoraanse volk, gebruiken om in mijn land te wonen”, zei de ambassadeur. „Wij willen deze dieven en hun geld niet.”

Het intrekken van de visums gebeurt in het kader van de nieuwe anticorruptie-strategie van VS-president Biden.