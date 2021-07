Ierse William (10) koopt kalfjes van 1000 euro loterijgeld

Zes jonge runderen om precies te zijn. „Koeien zijn mijn favoriete dieren, dus waarom koop ik er niet gewoon een paar?” vroeg de tienjarige William zich af. Hoewel de mini kudde meer werk en zorg vereist dan hij van tevoren had verwacht, vermaakt hij zich prima met zijn dieren. „Ik dacht dat je ze gewoon op een weiland neerzet en ze wat te eten geeft, maar ik ben erachter gekomen dat het meer werk vereist.”

De kleine boer vertelt aan de Ierse televisiezender RTÉ dat hij veel geleerd heeft van het opvoeden van de kalveren. „Het heeft me geleerd dat je hard moet blijven werken. Je kan niet zomaar op de bank gaan zitten zonder iets te doen en roepen ’oh mijn leven is een zooitje’.” Daarnaast vindt hij het belangrijk dat je ergens door gepassioneerd bent.

William kijkt er naar uit om de zomer samen met zijn kleine kudde door te brengen. „Ik houd er gewoon van om voor deze prachtige kalfjes te zorgen. Als ik ze geen eten geef, worden ze ziek.”

Lockdown

Gedurende de lockdown miste de boer in de dop vrienden om zich heen en ook het thuisonderwijs beviel hem niet. „Ik had helemaal geen zin om school thuis te volgen” vertelt William. „Als ik aan thuis denk, denk ik aan rugby spelen, voetballen of mijn kalfjes in de gaten houden. Niet aan schoolwerk.”

William, die ambieert net als zijn ouders boer te worden, zegt dat hij het niet bij slechts zes kalveren wil houden. „Ik ben er trots op dat ik ze zelf gekocht heb. Volgend jaar koop ik er meer. Ik ga deze kalveren gewoon grootbrengen en verkoop ze vervolgens door. Van dat geld koop ik er daarna weer meer. Dat is echt leuk om te doen.”