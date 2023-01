Meisje (14) schiet jongen (11) dood in Dallas, mikte op een ander kind

Ter illustratie Ⓒ ANP / AFP

Dallas - Een meisje (14) in Dallas heeft een 11-jarige jongen doodgeschoten. De jonge verdachte schoot op een ander meisje na een ruzie, maar raakte het jongetje dat in de buurt stond. Hij overleed in het ziekenhuis, meldt persbureau AP.