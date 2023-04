Vuurwapens gevonden bij inval in huis FC Groningen-speler Jetro Willems, politie houdt 2 mannen aan

De politie viel maandagochtend het huis binnen van Willems aan de Noordersingel in Barendrecht. Daar zijn in het kader van een lopend onderzoek een 28-jarige Rotterdammer en 22-jarige man uit Dordrecht aangehouden. Ook nam de politie in het huis twee vuurwapens in beslag, bevestigt een woordvoerder van de politie Rotterdam. Het regionale dagblad maakte maandagavond melding van de inval in de woning van de FC Groningen-verdediger. Hij was daar niet aanwezig.

Rol Willems

De betrokkenheid van Jetro Willems bij de inval en de twee verdachten lijkt niet groot. Willems woont niet op het adres in Barendrecht, hij heeft een tijdelijk onderkomen in Groningen. Zijn woning in Barendrecht heeft hij verhuurd via een makelaar. Willems heeft wel een kledingbedrijf dat op het adres in Barendrecht gevestigd is.

De politiewoordvoerder zegt dat alleen de aangehouden mannen verdachten zijn en dat geen andere mensen zijn verhoord. FC Groningen laat weten niet op de inval in de woning van zijn speler te willen reageren, omdat het een privéaangelegenheid is.

Klap

Jetro Willems speelt sinds februari bij FC Groningen. Vorige maand was hij in het nieuws nadat tijdens de thuiswedstrijd tegen Heerenveen een eigen supporter hem een klap gaf na een 2-0 achterstand.