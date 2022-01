LIVE | Huurmoord in Bergen was een ’uit de hand gelopen incassoklus’

Onze verslaggever Marcel Vink is bij de zaak aanwezig en twittert live mee. Zijn tweets vindt u onderaan dit bericht.

Het drietal zou zijn ingehuurd door de 51-jarige Zwitser, die volgens justitie opdracht zou hebben gegeven de 58-jarige Duitser Thomas Schwarz in Bergen om het leven te brengen. Aanleiding zou een zakelijk conflict zijn.

De Zwitser zou daartoe een nu 35-jarige Amerikaanse voormalige hulpsheriff hebben ingeschakeld als huurmoordenaar. Die zou vervolgens met twee landgenoten naar Bergen zijn afgereisd om daar de Duitser in diens woning aan de Roefsstraat om het leven te brengen. Hij werd gevonden in een plas bloed. Zijn keel was doorgesneden, hij had meerdere steekwonden in armen en benen, gebroken ribben, en verwondingen aan zijn rug.

Sinds de vondst van het lichaam loopt er een groot internationaal onderzoek. De Zwitser werd op verzoek van de Nederlandse justitie in juli 2020 in Noord-Macedonië aangehouden en is vervolgens uitgeleverd aan Nederland. Hij ontkent.

Afghanistan

Meerdere verdachten hebben een militaire achtergrond en zouden zelfs in Afghanistan hebben gediend. Een van hen is door een misverstand met het transport niet in de rechtbank aanwezig. Het gaat om William Lyle J., de cliënt van advocaat Yehudi Moszkowicz.

Advocaat Jeroen Soeteman, hij vertegenwoordigt Lukas F., claimt dat zijn cliënt nooit de opdracht heeft gegeven voor een moord. Het zou gaan om een incassoklus die volledig uit de hand is gelopen, zegt hij. „Moord heeft nooit als een optie op tafel gelegen.’’ Als argument haalt hij aan dat het doden van de Zwitser als gevolg heeft dat de vordering niet meer betaald wordt, en dat was nou juist niet wat zijn cliënt wilde.

Lukas F. las vervolgens emotioneel een brief voor: „Ik vraag u mij vrij te laten voorlopig. Het leven van mijn kinderen, familie, mijn zaken en mij is verwoest. Ze googelen mijn naam, lezen verschrikkelijke verhalen. Ze lijden daaronder”, aldus de hoofdverdachte.