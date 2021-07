Dodental door noodweer Duitsland stijgt tot boven de 90

De deelstaten Noordrijn-Westfalen, Rijnland-Palts en Saarland worstelen met ernstige wateroverlast en overstromingen. Hierdoor zijn gebouwen ingestort en beschadigd. Een aantal gemeenten is onbereikbaar geworden. Reddingswerkers hebben ook 's nachts mensen in veiligheid gebracht.

Het dodental stijgt nu in Noordrijn-Westfalen nieuwe sterfgevallen bekend zijn geworden. Het aantal meldingen is vrijdagochtend van 30 toegenomen tot 43. In het aangrenzende Rijnland-Palts zijn 50 mensen om het leven gekomen.

In Bad Neuenahr-Ahrweiler worden ongeveer 1300 mensen vermist. Het is niet duidelijk of zij in nood verkeren. Het mobiele netwerk is er uitgevallen, waardoor veel mensen onbereikbaar zijn. Op verschillende plekken in het getroffen gebied zitten mensen zonder stroom. Ook zijn er plekken waar mensen geen toegang hebben tot drinkwater.

Door regenval en overstromingen zijn huizen ingestort en gemeenten afgesneden van de buitenwereld. Velen zochten bescherming tegen de overstromingen op bomen en daken van huizen. Reddingswerkers brachten mensen in veiligheid met boten en helikopters. „We hebben nog nooit zo’n ramp meegemaakt. Het is echt slopend” zei premier Malu Dreyer (SPD).

Meegesleurde auto’s liggen in de modder en tussen het puin van ingestorte huizen in Schuld in de buurt van near Bad Neuenahr in het westen van Duitsland Ⓒ ANP/HH

De politie van Keulen meldde dat in de regio twintig mensen zijn omgekomen door het noodweer, van wie vijftien in de stad Euskirchen. Ook zijn mensen om het leven gekomen in ondergelopen kelders en verongelukten zeker twee brandweerlieden tijdens reddingsoperaties. Ook het gebied Ahrweiler in Rijnland-Palts is zwaar getroffen. Daar zijn woningen verwoest in de plaats Schuld en overleden zeker achttien mensen.

In het aangrenzende Noordrijn-Westfalen bezocht deelstaatpremier Armin Laschet de plaatsen Hagen en Altena, waar een 46-jarige brandweerman om het leven kwam tijdens een reddingsoperatie.

De zware regenval zorgde ook voor overstromingen in steden als Keulen, Hagen en Trier. In Leverkusen moest een ziekenhuis worden geëvacueerd en in Wuppertal liepen kelders onder water.

Een station in het Duitse Kordel staat onder water. Ⓒ AP

De hulpdiensten worden ondersteund door 850 militairen. De strijdkrachten hebben gepantserde voertuigen ingezet om wegen vrij te maken die zijn geblokkeerd door aardverschuivingen en omgevallen bomen. De autoriteiten laten ook helikopters uitvliegen om mensen te redden die een veilig heenkomen hebben gezocht op daken.

Merkel reageert vanuit VS

Bondskanselier Angela Merkel reageerde vanuit de Verenigde Staten, waar ze donderdag president Biden en vicepresident Harris ontmoet, „geschokt” op de ramp. Ze zei mee te leven met de nabestaanden van de slachtoffers en bedankte de „onvermoeibare” hulpdiensten voor hun inzet. Vicekanselier Olaf Scholz onderbrak zijn vakantie vanwege de overstroming.

Ook in Nederland en België veroorzaakt het hoge water veel overlast. De Belgische autoriteiten hebben tot dusver melding gemaakt van negen doden door het extreme weer.