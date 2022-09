Twee Engelse clubs krijgen bakken kritiek nadat zij een wedstrijd spelen, ondanks verbod van voetbalbond

Beeld ter illustratie Ⓒ Wikimedia Commons

SHEFFIELD - Na het overlijden van koningin Elizabeth II is het Verenigd Koninkrijk volledig tot stilstand gekomen. In de rouwperiode werd door de Football Association afgesproken dat er afgelopen zaterdag geen wedstrijden gespeeld zouden worden, als blijk van respect aan de wijlen monarch. Maar twee clubs uit Yorkshire dachten daar anders over.