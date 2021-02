Fred Teeven: jurist Viruswaarheid Jeroen Pols is veroordeelde drugsbaas

Fred Teeven (l.) herinnert zich jurist Jeroen Pols uit een heel ander leven... Ⓒ ANP/HH

Amsterdam - Samen met Willem Engel (44) vormt jurist Jeroen Pols (52) het brein van Viruswaarheid, dat tegen alles is wat te maken heeft met het inperken door corona. Van Engel is bekend dat hij afkomstig is uit een omstreden familie die al jaren strijdt tegen de overheid. Mr. Jeroen Pols zwijgt het liefst over zijn verleden. Vooral de periode dat hij een van de leiders was van een beruchte cocaïnebende vergeet Pols het liefst. De huidige ’Don Corona’ bleek eind jaren negentig een soort Don Corleone.