’Stiekeme’ koopzondag in christelijk Elburg: ’Hulp medemens is toch de basis?!’

Joop Zwart, secretaris van de winkeliersvereniging, ziet een tevreden klant zijn winkel verlaten. Ⓒ Aldo Allessie

ELBURG - De ruim twintig winkeliers in Elburg-vesting hopen na de lockdown weer eens wat te verdienen. Ze kondigen een koopzondag aan, die ’s middags ruim na de kerkdienst begint. Om vijf uur ’s middags, ruim voordat gelovigen voor de tweede keer te kerke gaan, zijn de deuren alweer dicht. De overwegend streng-christelijke gemeenteraad eist echter dat de zondagsrust in ere blijft. Knijpt de SGP-burgemeester deze pinksterdag een oogje dicht of wordt er gehandhaafd?