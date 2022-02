Kapitein en eerste stuurman aangehouden voor verlaten stuurloos geraakt schip

Door het stormachtige weer hield het anker van de Julietta D het niet meer, waarna het schip in een ankervak bij IJmuiden in aanvaring kwam met een ander schip. Na de aanvaring maakte de Julietta D water, achttien bemanningsleden moesten van boord worden gehaald. Een stuurman en de kapitein mogen het schip niet verlaten tenzij dit strikt noodzakelijk is, bijvoorbeeld als ze in levensgevaar zijn. De maritieme politie onderzoekt nu of zij terecht het schip hebben verlaten of niet.

De kapitein en stuurman, beiden Russen, zijn dinsdag aangehouden en zitten vast voor verhoor, aldus de woordvoerder van de Landelijke Eenheid. Daarna zal de zaak worden overgedragen aan de officier van justitie voor de portefeuille Noordzee, de zogenoemde Noordzeeofficier.

De Julietta D, dat voer onder de Maltese vlag, had behalve Russen ook bemanningsleden uit Oekraïne en de Filipijnen aan boord.

Het schip is dinsdagmiddag aangekomen in de haven van Rotterdam omdat het maandag nog te slecht weer was om het schip naar de havenstad te verplaatsen. Een grote zeesleper van Boskalis legde maandag rond 18.30 uur de eerste sleepverbinding met de Julietta D. Die moest voorkomen dat het schip in de buurt van het Zuid-Hollandse Monster op de kust zou lopen. Dinsdagochtend werden met een helikopter drie extra mensen aan boord gebracht om een tweede verbinding te leggen, waarna de sleepactie kon beginnen.

Er wordt een proces-verbaal opgesteld en verstuurd naar de Noordzee-officier van justitie. Die beoordeelt of de kapitein en de eerste stuurman strafbaar hebben gehandeld.

Onderstaande beelden laten zien hoe de bemanning van het schip gered werd: