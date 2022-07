Minister gaat strijd aan met spijbelaars: deze leerlingen vallen het vaakst uit

Binnenland

Scholen moeten verplicht zieke en spijbelende leerlingen gaan registreren

Scholen worden wettelijk verplicht om de afwezigheid van zieke of spijbelende leerlingen te registeren. Nu hoeft dat nog niet als een kind een geldige reden heeft om niet in de klas te verschijnen. Het kabinet wil met de maatregel voorkomen dat leerlingen in de problemen komen en nauwelijks meer naa...