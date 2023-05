KNMI: code geel op Bevrijdingsdag om onweer

Ook is er een kleine kans op hagel en kan er in korte tijd veel neerslag vallen, zegt het weerinstituut. De waarschuwingscode is van kracht in het hele land, met uitzondering van de Waddeneilanden. De buien zullen in het westen van het land vanaf het einde van de middag verdwijnen, in het oosten zal dat halverwege de avond zijn.

Vrijdag zijn er in het hele land Bevrijdingsfestivals, nadat premier Rutte in Zwolle het Bevrijdingsvuur heeft ontstoken. In Wageningen wordt het Bevrijdingsdefilé gehouden en de dag wordt afgesloten met het 5 meiconcert op de Amstel in Amsterdam.