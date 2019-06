Aspirant-militair (18) heeft longschade en brandwonden na inslag bliksem

Verschillende ambulances op de plek waar een student zwaargewond raakte. Ⓒ MaRicMedia

Rotterdam - De 18-jarige jongen die vanochtend zwaargewond raakte bij een blikseminslag op het militaire oefenterrein op de Ossendrechtse heide is buiten levensgevaar. „Hij ligt op dit moment in het ziekenhuis in Antwerpen met longschade en hij wordt in een stabiele toestand in het Stuivenbergziekenhuis behandeld aan brandwonden.”