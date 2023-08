Minstens zes migranten verdronken bij oversteek Kanaal

Rond 06.00 uur in de ochtend werd vanuit Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk een enorme reddingsoperatie gestart toen tientallen boten tegelijkertijd de oversteek probeerden te maken. Vier Franse schepen en een helikopter en twee Britse schepen werden ingezet bij de reddingsactie nabij Sangatte in het noorden van Frankrijk. Er wordt nog verder gezocht naar andere mogelijke slachtoffers.

Bekijk ook: Britten overwegen illegalen af te schepen naar piepklein eiland in Atlantische Oceaan

Sinds 2018 hebben meer dan 100.000 migranten het Kanaal illegaal overgestoken in kleine bootjes, maar de route is niet zonder gevaar. Vorig jaar stierven zeker vijf migranten tijdens de oversteek. In november 2021 kwamen 27 migranten om het leven toen hun boot zonk. Donderdag werden nog 755 migranten ontdekt toen ze met veertien bootjes onderweg naar Engeland waren. Dat was dit jaar het grootste aantal op een dag.