Ruim 100.000 illegalen over het Kanaal naar Engeland sinds 2018

LONDEN - Meer dan 100.000 migranten hebben sinds 2018 het Kanaal vanaf de Franse kust illegaal overgestoken met bootjes om naar Engeland te gaan. Donderdag werden 755 migranten ontdekt toen ze met in totaal veertien bootjes naar Engeland voeren. Dat was voor dit jaar het grootste aantal op een dag. Dat is ook meer dan de bijna driehonderd illegalen in heel 2018, maar daarna is het aantal snel gestegen volgens cijfers van het Britse ministerie van Binnenlandse Zaken.

Een Franse agent ziet hoe een bootje vol migranten tracht het Kanaal over te steken. Ⓒ ANP