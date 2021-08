Premium Het beste van De Telegraaf

Familie in shock om gewelddadige dood Martine (20) in Portugal

Door Marcel Vink Kopieer naar clipboard

Een Portugese ambulance op archiefbeeld Ⓒ Getty Images

ENSCHEDE - Familie van de 20-jarige Martine Schuring ter Morsche is zwaar aangeslagen nu ze bevestigd hebben gekregen dat Martine het dodelijke slachtoffer is dat zaterdagavond in Lissabon is aangetroffen. Haar één jaar oudere vriend Damian M. wordt verdacht van moord.