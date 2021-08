Familie vreesde al voor leven van Martine: ’Hij heeft ons ook bedreigd’

Premium Binnenland

Mogelijk spectaculaire vondst verdwijningsmysterie Henk Vierwind

Er zijn telefoons opgedoken van de in 2013 verdwenen Henk Vierwind (50) uit Nederweert. Deze bevatten mogelijke cruciale informatie over zijn laatste dagen. De politie Oost-Nederland is verrast en gaat ze onderzoeken. De cold case wordt mogelijk heropend.