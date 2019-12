Nauwelijks effect EU-steun Marokko

De begrotingssteun, de afgelopen jaren gemiddeld 132 miljoen euro per jaar, was weinig effectief, oordeelt de controle-instantie. Voor de periode 2014-2020 is 1,4 miljard euro gereserveerd, maar er is voor slechts 562 miljoen aan contracten afgesloten.

De bedoeling was dat er hervormingen in onder meer de gezondheidszorg, sociale bescherming, rechtsstaat en de marktsector mee zouden worden gestimuleerd, maar dat is volgens de rekenmeesters maar beperkt gelukt. De Europese Commissie heeft het geld zonder duidelijke doelen over te veel sectoren verdeeld, waardoor er geen goed overzicht was. Ook de controle schoot tekort, is het oordeel.

Om de impact van de steun te verbeteren, moet die op minder beleidsterreinen worden gericht, aldus rekenkamerlid Hannu Takkula. Daarnaast moet er volgens hem meer aandacht komen voor gesprekken op politiek niveau.

Marokko is een zogenoemde bevoorrechte partner van de EU, wat politieke en economische voordelen biedt. Het land schortte de politieke dialoog tussen december 2015 en januari 2019 op vanwege meningsverschillen over de Westelijke Sahara. De Europese Commissie liet betalingen doorlopen, maar heeft deze periode van stilstand niet benut om een duidelijke strategie voor de betrekkingen met Marokko te ontwikkelen”, oordeelt de rekenkamer.