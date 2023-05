Premium Het beste van De Telegraaf

Denk: verbod op ’anti-islamfilms’: ’Moslims net zo behandeld als Joden in WOII’

UTRECHT - De Utrechtse fractie van de politieke partij Denk wil dat het Utrechtse college zorgt dat in de toekomst geen ’haatzaaiende en provocerende films’ in Utrechtse bioscopen draaien. Aanleiding is de vertoning van de film ’The Kerala Story’ afgelopen weekend in de Utrechtse bioscoop Kinepolis.