Verdachten ontvoering Spanbroek blijven voorlopig vastzitten

De man die vrijdagmiddag werd ontvoerd uit Spanbroek is maandag, hoewel verward, in goede gezondheid aangetroffen in Beverwijk. Het slachtoffer komt uit het buitenland, mogelijk uit Oostenrijk, al wil justitie niet ingaan op het land van herkomst.

Na medisch te zijn onderzocht, heeft de man maandagmiddag bij de politie tijdens een verhoor verklaard dat hij slachtoffer is geworden van een ontvoering. Over de achtergrond – het gaat mogelijk om een conflict in het drugsmilieu – hebben politie en justitie tot nu toe geen mededelingen gedaan.

Winkelcentrum

Een zwaarbewapend arrestatieteam heeft de mogelijke ontvoerders, vrij kort nadat ze de man bij het winkelcentrum in Spanbroek hadden gedwongen in een auto te stappen, in de nacht van vrijdag op zaterdag in een woning in Heerhugowaard kunnen aanhouden. Het duo zou zelf niet in Heerhugowaard wonen, maar volgens bronnen van De Telegraaf in de regio West-Friesland. De politie doet geen mededelingen over de woonplaats van de twee aangehouden verdachten.

Het is onduidelijk hoe het slachtoffer zich aan de greep van zijn belagers heeft weten te onttrekken. De man – die op verschillende mensen die hem hebben gezien, een verwarde indruk maakte – is maandag gevonden in de Breestraat in het centrum van Beverwijk, vlak bij het station.