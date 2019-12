Kind overlijdt in poging hond te redden uit brandend huis

Ⓒ Facebook

Gentry - Een éénjarig kind uit Gentry, uit de Amerikaanse staat Arkansas, is zaterdag om het leven gekomen toen hij zijn huis in rende waar op dat moment een brand woedde. De knul had zijn geliefde hond willen redden van de vlammenzee. Loki Sharp ging het huis in op zoek naar het dier maar werd toen zelf gegrepen door het vuur.