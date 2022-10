Explosief door brievenbus van woning gegooid in Oss

Binnenland

Man met geweld beroofd van duur horloge in Amsterdam

Een 21-jarige man is woensdagavond in de buurt van een bioscoop in Amsterdam-Noord op gewelddadige wijze beroofd van zijn dure horloge. Daarbij is volgens de politie vermoedelijk geschoten. De daders sloegen op de vlucht. Bij het schieten is niemand geraakt.