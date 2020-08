Zware mishandeling Nijmegen: man bewusteloos getrapt

De man had een elleboogstoot gekregen en was tegen het hoofd getrapt. Meerdere jongeren zouden op hem hebben ingeslagen. De verdachten, een groep jongens of mannen, zijn vervolgens op de vlucht geslagen. Volgens de politie is het onduidelijk hoeveel personen er exact bij de mishandeling waren betrokken. Zij zouden in ieder geval tussen de 16 en 25 jaar oud zijn.

Camerabeelden

De politie vraagt getuigen zich te melden. „Ook gemaakte beelden met de mobiele telefoon of door bewakingscamera’s of videodeurbellen kunnen het onderzoek helpen”, aldus de politie.