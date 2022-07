Amsterdam UMC: ’extra banaantje goed voor zoutliefhebsters’

Onderzoekers van het centrum analyseerden het verband tussen kaliuminname en bloeddruk. De relatie tussen meer kalium en een lagere bloeddruk werd alleen gezien bij vrouwen die echt veel zout aten. Aan de negentien jaar durende studie deden 11.267 mannen en 13.696 vrouwen mee.

„De resultaten tonen aan dat kalium helpt de hart en bloedvaten gezond te houden, maar dat vrouwen hier meer baat bij hebben dan mannen”, zegt onderzoeker nefroloog-internist Liffert Vogt van Amsterdam UMC. „Weliswaar in mindere mate is er bij mannen ook een beschermend effect gezien, maar hierbij was geen relatie met de bloeddruk en ook niet met de keukenzoutconsumptie. Dat suggereert dat kalium bij mannen op een andere manier het hart beschermt.”

Hele kammen bananen eten is niet de echte oplossing voor op zout verzotte dames, dat is gewoon minder zout nemen. Voedingsmiddelenbedrijven kunnen helpen door standaard in hun producten op natrium gebaseerd zout te ruilen voor kalium, zegt Vogt. „Belangrijker nog: we moeten allemaal prioriteit geven aan vers, onbewerkt voedsel, omdat dit zoutarm, maar kaliumrijk is”, aldus de deskundige.