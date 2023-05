Britse cel voor Nigeriaanse politicus die nier wilde kopen

Het is de eerste keer dat in het Verenigd Koninkrijk een veroordeling plaatsvindt voor de illegale handel in organen. De rechter sprak van "verachtelijke handel" die misbruik maakt van de "armoede, ellende en wanhoop" van kwetsbare mensen. "Mensensmokkel over internationale grenzen om zo menselijke organen te stelen is een vorm van slavernij", stelde de rechter.

Volgens aanklagers hebben de voormalige plaatsvervangend voorzitter van de Nigeriaanse senaat en zijn vrouw in februari vorig jaar een man vanuit de Nigeriaanse hoofdstad Lagos naar het Verenigd Koninkrijk gehaald. In ruil voor zijn nier zou de man een paar duizend pond krijgen. Ook werd hem beloofd dat hij in het Verenigd Koninkrijk zou kunnen werken.

De zaak kwam aan het licht toen het slachtoffer naar de politie stapte. De niertransplantatie werd nooit uitgevoerd omdat een ziekenhuismedewerker de omstandigheden rond de voorgestelde donor niet vertrouwde. Ekweremadu en zijn vrouw zouden hebben gezegd dat de 21-jarige man een neef van hun dochter was.

Een Nigeriaanse dokter die als tussenpersoon zou hebben gefungeerd, moet tien jaar de cel in. De rechter sprak de dochter wel vrij van betrokkenheid.