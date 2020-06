Kabinet wil reserveringsgegevens horecabezoekers gebruiken

Dat blijkt uit een brief die minister De Jonge (Volksgezondheid) aan de Tweede Kamer heeft gestuurd.

De CDA-bewindsman denkt dat dit kan helpen bij het bron- en contactonderzoek dat wordt ingezet als iemand met het virus besmet blijkt te zijn. Hij wil wel dat horecagangers vooraf expliciet toestemming geven voor het gebruik van hun gegevens. „Ik zal met de horecasector in overleg gaan om te bekijken hoe een dergelijke toestemming vormgegeven kan worden”, aldus de minister.

Contactonderzoek

Mocht iemand die de horeca heeft bezocht corona onder de leden blijken te hebben, dan kunnen de gegevens van de overige bezoekers voor de GGD van nut zijn bij het bron- en contactonderzoek dat dan wordt uitgevoerd. De GGD’en proberen namelijk iedereen te benaderen die met de besmette persoon in aanraking is geweest. Geadviseerd wordt om goed te letten op gezondheidsklachten en zo nodig te testen of in quarantaine te gaan. Maar het was in Nederland tot dusverre omstreden om persoonsgegevens zomaar aan dit soort instanties te verstrekken. Donderdagmiddag debatteert de Tweede Kamer over de door De Jonge verstuurde coronabrief.

Toch wil de CDA-minister inzetten op het gebruik van de reserveringsgegevens. „Ik bekijk ook of het gebruik ervan waardevol kan zijn in andere sectoren waar met reserveringen wordt gewerkt.”