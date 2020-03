’Mijn kind is op klaarlichte dag doodgeschoten’

Het 28-jarige slachtoffer werd op 18 maart van heel dichtbij door de schutter in de tram neergeschoten. Hij bezweek niet lang daarna aan zijn verwondingen. Ook zijn zus sprak maandag in de rechtszaal. Ze sprak verdachte T. rechtstreeks aan. „Jij die het recht dacht te hebben onschuldige mensen te vermoorden.”

’Helse pijn’

De zoon van de man die op het Beneluxplein achter het stuur van zijn auto werd doodgeschoten, had „achteraf liever gehad dat hij direct dood was geweest.” De automobilist stierf na ’elf dagen helse pijn’ in het ziekenhuis. Volgens omstanders schoot T. lukraak op bestuurders en inzittenden van stilstaande auto’s nadat hij de tram was uitgelopen. „Ik hoop dat deze man nooit meer vrijkomt”, zei de nabestaande over de verdachte.

Bij de aanslag kwamen vier mensen om en raakten meerdere mensen gewond. T. reageerde maandag niet op de verklaringen.

Dinsdag komen andere slachtoffers en nabestaanden aan het woord. Donderdag volgt naar verwachting de strafeis tegen T.