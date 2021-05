Corona-uitbraak bij eigen feestje van twintig examenleerlingen in Hoogeveen

In totaal bestond de groep uit twintig leerlingen. Zij moeten vanaf volgende week maandag examen doen. Omdat de festiviteiten op school geschrapt waren, kwamen ze op 30 april elders in de buitenlucht samen voor een eigen ’festiviteit’.

’Lichte tot milde klachten’

Naar nu blijkt zijn zeker vijftien van hen besmet geraakt met Covid-19. Volgens de school hebben deze examenleerlingen lichte tot milde klachten.

Gezien de tijd tussen de besmettingen en de examens verwacht RvEC-bestuurder Albert Weishaupt geen problemen voor deelname van de betrokken leerlingen.

„Zoals we het nu kunnen beoordelen komen de examens voor deze leerlingen niet in gevaar”, zegt hij. „Er lijkt voldoende tijd tussen te zitten.”

’Risico is te groot’

Volgens Weishaupt heeft de school dit jaar vanwege corona bewust geen festiviteiten gefaciliteerd. „We hebben de leerlingen opgeroepen om hun feestje in een later stadium te vieren. Het risico op nieuwe besmettingen is gewoon te groot.”

Dat leerlingen op eigen initiatief toch elders bij elkaar zijn gekomen, betreurt de school. „Daar hebben we helaas geen grip op”, zegt Weishaupt. Hij roept eindexamenkandidaten op voorzichtig te zijn. „Doe geen domme dingen en zoek elkaar in deze periode niet op.”

Ouders op de hoogte

De school heeft de ouders van de situatie op de hoogte gesteld. Mentoren houden contact met de betrokken leerlingen. Over hun actie wordt volgens Weishaupt nog ’een gesprek gevoerd.’

„Het lijkt met een sisser af te lopen”, zegt hij. „We hebben daarbij mazzel dat het nu vakantie is en leerlingen elkaar niet op school treffen.”