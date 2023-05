Enorme ravage nadat auto pand binnenrijdt in Zoeterwoude

Hoogstwaarschijnlijk verloor de bestuurder de macht over het stuur en reed het pand binnen. Nadat de bestuurder twee geparkeerde auto's had geramd kwam hij tot stilstand in het gebouw. Bij het ongeval zouden twee personen gewond zijn geraakt, over de ernst van de verwondingen is nog niets bekend.

De bestuurder zou eerst twee geparkeerde auto’s hebben geraakt. Ⓒ AS Media

De politie doet onderzoek naar het ongeval. De omgeving is afgezet. Het gebouw raakte zwaar beschadigd door de aanrijding en wordt gecontroleerd op stabiliteit.