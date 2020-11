Obama in memoires: onze aanwezigheid in Witte Huis leidde tot Trump

Ⓒ Hollandse Hoogte / AFP

WASHINGTON - Het feit dat hij als eerste zwarte man het Witte Huis bereikte, heeft bijgedragen aan de opkomst van Donald Trump. Dat schrijft voormalig president Obama in het eerste deel van zijn memoires. Er wordt al enige tijd met spanning uitgekeken naar het boek, dat langer duurde om te schrijven dan gepland. Obama schrijft over zijn campagne, de eerste vier jaar als president, en is openhartig over zijn huwelijk met first lady Michelle. Het boek ligt dinsdag wereldwijd in de boekwinkel.