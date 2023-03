Vraagtekens bij ’opvallende’ stikstofbrief uit Brussel

In de brief herhaalde de Commissie haar standpunt over de Nederlandse stikstofaanpak. Eurocommissaris Sinkevicius (Milieu) schaart zich ’volledig achter de doelstellingen’ van stikstofminister Christianne van der Wal. Die wil de stikstofuitstoot in 2030 halveren – maar daarover is zeker na de verkiezingswinst van BBB veel discussie binnen het kabinet.

Van der Wal was deze week op bezoek in Brussel, en bovendien heeft het kabinet donderdagavond besproken hoe het verder moet na de dreun bij de verkiezingen. „De brief komt op een zeer gevoelig moment in Nederland”, zegt Kamerlid Omtzigt. „En dat - zich mengen in binnenlandse aangelegenheden - doet de Europese Commissie niet zo snel. Zelfs als een land in acute financiële problemen zit wordt er nog vijftien keer over zo’n brief vergaderd.”

Daarbij komt dat de brief in het Nederlands is geschreven en er geen officieel adres op staat. „Het kan, het mag, maar het is wel heel ongebruikelijk”, zegt Omtzigt, die ’niet uitsluit’ dat er ’enige vorm’ van vooroverleg heeft plaatsgevonden tussen het ministerie en de Commissie. Ook BBB-fractievoorzitter Caroline van der Plas is huiverig. „De EU gaat niet over 2030 of 2035. De EU ziet toe op natuurbehoud. Misschien ben ik te achterdochtig. Maar het lijkt zorgvuldig gekozen opzet. En dan ook nog gelekt?”

Omdat Van der Wal deze week in Brussel op bezoek was bij EU-ambtenaar en oud PvdA-leider Diederik Samsom, heeft Omtzigt ook daarvan het gespreksverslag opgevraagd. Hij hoopt de correspondentie en het gespreksverslag voor het debat van komende dinsdag te ontvangen. Omtzigt zegt ook een verzoek om openbaarheid in te dienen bij het ministerie.

Inzage

Bronnen rond de coalitie vermoeden dat, nadat de brief donderdagmiddag is rondgestuurd naar meerdere ministeries voor een ’appreciatie’, bewust is gelekt voor het crisisberaad van het kabinet in de avond.

Ook in Brussel kijkt men met verbazing naar de opvallende timing. Naar verluidt waren alleen Sinkevicius en zijn team op de hoogte van de brief. Dat is niet gebruikelijk bij dit soort gevoelige dossiers. De Telegraaf heeft vragen gesteld aan de Europese Commissie, maar Brussel heeft nog niet gereageerd.

Ook over de inhoud van de brief is het laatste nog niet gezegd. EU-bons Sinkevicius schrijft dat de zogeheten ’kritische depositiewaarde’ in geen enkel Natura 2000-gebied mag worden overschreden. CDA-Kamerlid Derk Boswijk noemt dat een ’onmogelijke eis’. Die mening deelt ook Europarlementariër Bert-Jan Ruissen. Hij spreekt over een ’vreemde brief’. „De strekking is dat Nederland zich aan de normen moet houden. Ja, logisch. Maar het probleem is dat Nederland zichzelf onhaalbaar strenge normen en een te strak tijdpad heeft opgelegd.”

Van der Wal liet weten het document van Sinkevicius nog te bestuderen. Ze claimt het stuk woensdagavond te hebben gelezen. Ze noemt het ’vervelend’ dat de brief ’op straat ligt’.