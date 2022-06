Mensen in de bijstand kunnen straks rekenen op meer compassie van de overheid

Wie bijvoorbeeld wat extra geld van een gulle gever krijgt of wat ’bijverdient’ door oude spullen te verkopen, hoeft daar niet meteen een deel van de uitkering meer voor in te leveren. Schouten stelt voor dat pas te gaan verrekenen vanaf een nog nader te bepalen bedrag.

„Hulp van vrienden en familie wordt afgestraft, een zogezegde boete op compassie”, vindt Schouten. Het is een koerswijziging ten opzichte van het eerdere bijstandsbeleid, waar in de vorige kabinetten-Rutte juist stevig op gehandhaafd werd. Maar sinds de toeslagenaffaire en de ’boodschappen-zaak’, waarbij een vrouw in de bijstand geld terug moest betalen omdat ze boodschappen van haar familie kreeg (al bleek daar later meer aan de hand te zijn), is het sentiment gedraaid.

Schouten stelt nog meer versoepelingen van de bijstand voor. Ze wil de zoektermijn voor bijstandsaanvragen onder 27 jaar aanpassen, die moeten nu eerst 4 weken een baan zoeken voor ze bijstand krijgen. Ook krijgen mensen met een uitkering meer ruimte om mantelzorg te verlichten. Schouten denkt daarnaast aan een ’bufferbudget’ voor mensen die deels bijstand hebben en deels zelf verdienen via een flexbaan. Het verrekenen daarvan gebeurt met vertraging, waardoor ze soms een maand geld te kort komen.