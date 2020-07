Vriendin van zoon Trump besmet met coronavirus

Don Trump en zijn vriendin Kimberly Guilfoyle. Ⓒ Hollandse Hoogte

WASHINGTON - Kimberly Guilfoyle, de vriendin van Don Trump is besmet met het coronavirus. Dat meldt de New York Times. Guilfoyle speelt een belangrijke rol in het campagneteam van de Amerikaanse president Donald Trump. Ze is belast met fondsenwerving om de verkiezingscampagne van de president te financieren.