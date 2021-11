Japanse terdoodveroordeelden klagen staat aan om executiedatum

De twee willen daarom dat dit gebruik wordt veranderd en eisen ook een schadevergoeding van 22 miljoen yen (167.690 euro). „Terdoodveroordeelden zijn elke ochtend bang dat het hun laatste dag zal zijn”, zei de advocaat van een van de gevangenen tegen persbureau Kyodo. „Dat is vreselijk onmenselijk.” Volgens de advocaat staat de wet toe om gevangenen eerder op de hoogte te stellen van hun aanstaande executie.

Mensenrechtenorganisaties hebben zich herhaaldelijk tegen deze praktijk uitgesproken, maar het is voor het eerst dat terdoodveroordeelden de stap naar de rechter maken.

In Japan wordt de doodstraf vooral opgelegd in moordzaken. Volgens Japanse media zitten momenteel zo’n 110 gevangenen in het land in de dodencel. Executie gebeurt door middel van ophanging. Dit jaar zijn nog geen executies uitgevoerd.